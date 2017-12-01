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Во Льговском районе сосед вывел из полыхающего дома пенсионерку

Вчера, 14:13
Во Льговском районе сосед вывел из полыхающего дома пенсионерку
В селе Фитиж Льговского района произошел пожар. Огонь вспыхнул в жилом деревянном доме. Он повредил комнату и кровлю. По информации МЧС, 69-летняя хозяйка дома пыталась самостоятельно бороться с огнем. Однако чуть не погибла, получив ожоги верхних дыхательных путей. Её спас сосед, который заметил дым. Мужчина вошел во двор и увидел на крыльце курянку, находившуюся практически в бессознательном состоянии. За спиной пожилой женщины полыхало пламя. Сосед вытащил хозяйку дома на улицу и передал работникам «Скорой помощи».

 

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