У жителя Фатежского района изъяли полтора килограмма марихуаны

56-летний житель Фатежского района хранил особо крупную партию марихуаны. Как сообщили в УМВД, стражи правопорядка пришли в дом мужчины. Визит полицейских застал хозяина врасплох. Он стал нервничать, поэтому решили осмотреть комнаты. В одной из них оперативники обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Его направили на экспертизу. Она показала, что это марихуана весом почти 1 килограмм 400 граммов, что составляет особо крупный размер. Отмечается, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Подозреваемый пояснил, что на заброшенной делянке обнаружил кусты дикорастущей конопли, собрал урожай и хранил для личного употребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



