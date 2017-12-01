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Курского педагога отметили на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

Сегодня, 08:00
Курского педагога отметили на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»
В Ханты-Мансийске состоялся Всероссийский конкурс профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Курскую область представлял педагог Дома искусств «Ритм» Алексей Гаврилюк. По итогам конкурса Гаврилюк стал лауреатом II степени в номинации «Физкультурно-спортивная». В декабре 2016 года курянина отметили на другом конкурсе профмастерства «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». 

 

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