Курского педагога отметили на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

В Ханты-Мансийске состоялся Всероссийский конкурс профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Курскую область представлял педагог Дома искусств «Ритм» Алексей Гаврилюк. По итогам конкурса Гаврилюк стал лауреатом II степени в номинации «Физкультурно-спортивная». В декабре 2016 года курянина отметили на другом конкурсе профмастерства «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы».