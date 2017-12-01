Промсвязьбанк получил 16 млрд чистой прибыли за 11 месяцев

Согласно данным предварительной отчетности за 11 месяцев текущего года Промсвязьбанк братьев Ананьевых получил 16 млд рублей чистого дохода, пишет «Цензуры.Нет».

Из общего объема заработанной прибыли 11 млрд рублей планируется к включению в базовый капитал ПСБ до конца нынешнего года после процедуры подтверждения независимым аудитором предварительного финансового результата. Таким образом нормативный показатель достаточности базового капитала Промсвязьбанка достигнет отметки 7,4% до 1 января 2018 года при том, что минимальное регуляторное значение составит 7,03%.

Дмитрий Ананьев, председатель правления ПСБ, поделился информацией о том, что рост чистой прибыли банк показывает на уровне 30 – 40% в год. Такую же динамику ожидают в Промсвязьбанке в 2018 году. Ананьев сказал, что планируется конвертирование основной части средств в капитал.