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Руководство Курской области благодарит МРСК Центра за активное участие в региональном этапе фестиваля #ВместеЯрче

Сегодня, 17:16
Руководство Курской области благодарит МРСК Центра за активное участие в региональном этапе фестиваля #ВместеЯрче
Филиал ПАО «МРСК Центра»  – «Курскэнерго отмечен Благодарностью администрации Курской области за активное участие в региональном этапе фестиваля #ВместеЯрче – 2017. Заместитель губернатора Александр Демин вручил награду заместителю главного инженера по управлению производственными активами и развитию Курскэнерго Александру Муратову в ходе регионального семинара по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 2017 прошел в Курске 2 сентября. Одной из самых посещаемых на фестивале стала экспозиция Курскэнерго.  Энергетики демонстрировали посетителям  действующий макет автоматизированной системы учета электроэнергии, позволяющей экономить время, необходимое для снятия и передачи показаний приборов учета и существенно снизить объемы электроэнергии, предъявляемые к оплате как «общедомовые нужды» при использовании в многоквартирных домах. Кроме того, они консультировали всех желающих, как снизить потребление электроэнергии в домашних условиях,  как выбрать и установить приборы учета,  а также по другим вопросам, связанным с энергоснабжением. 
Учителям, работникам отделов образования  администраций районов областного центра, специалисты Курскэнерго вручали диски с методическими разработками по проведению уроков энергосбережения в образовательных учреждениях.
Площадка Курскэнерго  пользовалась  популярностью не только у взрослых, но и у детей. Ребята могли принять здесь участие в конкурсе рисунка на асфальте на тему энергосбережения,  получить в подарок яркую тематическую продукцию – брошюры «15 способов энергосбережения», а также сфотографироваться на фоне экспозиции филиала. 
Вручая награду,  заместитель губернатора Курской области Александр Демин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с курским филиалом МРСК Центра в области энергосбережения и, в частности на то, что он и будущем году станет активным участником фестивальных мероприятий.  
Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Министерства культуры и фонда "Росконгресс" с целью популяризации энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения.  В 2017 году  в  нём приняли участие свыше 16 миллионов человек.

 

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