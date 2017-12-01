Руководство Курской области благодарит МРСК Центра за активное участие в региональном этапе фестиваля #ВместеЯрче

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго отмечен Благодарностью администрации Курской области за активное участие в региональном этапе фестиваля #ВместеЯрче – 2017. Заместитель губернатора Александр Демин вручил награду заместителю главного инженера по управлению производственными активами и развитию Курскэнерго Александру Муратову в ходе регионального семинара по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 2017 прошел в Курске 2 сентября. Одной из самых посещаемых на фестивале стала экспозиция Курскэнерго. Энергетики демонстрировали посетителям действующий макет автоматизированной системы учета электроэнергии, позволяющей экономить время, необходимое для снятия и передачи показаний приборов учета и существенно снизить объемы электроэнергии, предъявляемые к оплате как «общедомовые нужды» при использовании в многоквартирных домах. Кроме того, они консультировали всех желающих, как снизить потребление электроэнергии в домашних условиях, как выбрать и установить приборы учета, а также по другим вопросам, связанным с энергоснабжением.

Учителям, работникам отделов образования администраций районов областного центра, специалисты Курскэнерго вручали диски с методическими разработками по проведению уроков энергосбережения в образовательных учреждениях.

Площадка Курскэнерго пользовалась популярностью не только у взрослых, но и у детей. Ребята могли принять здесь участие в конкурсе рисунка на асфальте на тему энергосбережения, получить в подарок яркую тематическую продукцию – брошюры «15 способов энергосбережения», а также сфотографироваться на фоне экспозиции филиала.

Вручая награду, заместитель губернатора Курской области Александр Демин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с курским филиалом МРСК Центра в области энергосбережения и, в частности на то, что он и будущем году станет активным участником фестивальных мероприятий.

Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Министерства культуры и фонда "Росконгресс" с целью популяризации энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В 2017 году в нём приняли участие свыше 16 миллионов человек.



