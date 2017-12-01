В аварии под Курском погиб известный скульптор

Стали известны подробности сегодняшней аварии в Железногорском районе. Ранее мы рассказывали : на дороге «Фатеж – Дмитриев» 62-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где легковушка столкнулась с ехавшим навстречу грузовиком «Вольво». Начался пожар, водитель иномарки погиб.

Выяснилось, что за рулем «Фольксвагена» находился известный курский скульптор Игорь Минин. В соавторстве с другими скульпторами-курянами он участвовал в создании Триумфальной арки в Курске, памятника Пушкину на Театральной площади, памятника морякам, погибшим на атомной подводной лодке «Курск», памятника Георгию Свиридову на улице Ленина, скульптуры «Учительница первая моя» на улице Радищева. Также он является автором памятника великим клоунам Юрию Никулину и Михаилу Шуйдину, установленному перед зданием курского цирка.