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Курские волейболистки заработали в домашнем туре 6 очков

Вчера, 16:11
Курские волейболистки заработали в домашнем туре 6 очков
По итогам 8-го тура Высшей лиги «А» курский клуб «ЮЗГУ-АТОМ» одержал две убедительные победы над волейболистками из Уфы «Самрау-УГНТУ». Субботняя встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бывшего «Политеха», воскресная - 3:1. После 16 игр курские волейболистки занимают вторую строчку в турнирной таблице. 23-24 декабря их ожидает выездной тур, в рамках которого они  померятся силами с нижегородской «Спартой». Она имеет в своем активе 8 побед, 25 очков и 7 строчку в турнирной таблице.

 

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