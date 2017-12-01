Курские волейболистки заработали в домашнем туре 6 очков

По итогам 8-го тура Высшей лиги «А» курский клуб «ЮЗГУ-АТОМ» одержал две убедительные победы над волейболистками из Уфы «Самрау-УГНТУ». Субботняя встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бывшего «Политеха», воскресная - 3:1. После 16 игр курские волейболистки занимают вторую строчку в турнирной таблице. 23-24 декабря их ожидает выездной тур, в рамках которого они померятся силами с нижегородской «Спартой». Она имеет в своем активе 8 побед, 25 очков и 7 строчку в турнирной таблице.



