У Минюста России по Курской области – новый руководитель

Назначен новый начальник Минюста России по Курской области. Им стала Ирина Лузан. До этого структурой руководила Наталья Шершнева.

Ирина Лузан окончила Всесоюзный заочный финансовый экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», а также Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «юриспруденция». Ранее работала в отделении Федерального казначейства по городу Курску, в управлении федерального казначейства по Курской области, в управлении Федеральной регистрационной службы по Курской области.

С 2009 по 2017 годы занимала должность заместителя начальника управления Министерства юстиции РФ по Курской области.



