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Под Курском в темноте сбили насмерть пешехода

Вчера, 11:44
Под Курском в темноте сбили насмерть пешехода
На курских дорогах очередное смертельное ДТП с участием пешехода – уже по традиции – в темное время суток. 19 декабря около Моквы в Курском районе под колеса автомобиля «Фольксваген Пассат» попал 42-летний мужчина. Он шел в попутном направлении по проезжей части – уточнили в ГИБДД. Мужчина от полученных ран скончался на месте. 
Ранее мы рассказывали: в Курске «Фиат» на «зебре» сбил супружескую пару. Кроме того, в Щиграх вечером водитель автомобиля «Шкода Октавиа» наехал на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, а в Касторенском районе под колеса «Дэу Нексии» попала женщина, которая двигалась по обочине. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. 

 

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