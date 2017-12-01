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В Курске начался суд по делу о взрыве в локомотивном депо

Вчера, 12:11
В Курске начался суд по делу о взрыве в локомотивном депо
В Курске начался суд по делу о взрыве в локомотивном депо. Инцидент произошел в июне. При отмывке механизма прогремел взрыв, три человека погибли. Привело к трагедии нарушение правил техники безопасности. Руководитель работ - 47-летний инженер-технолог - признал свою вину. Поэтому дело решено рассмотреть в особом порядке. Это значит, что обвиняемому будет назначено минимальное наказание. Родственники погибших согласились с таким решением. Следующее судебное заседание по этому делу будет в январе.

 

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