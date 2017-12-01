В Курске начался суд по делу о взрыве в локомотивном депо. Инцидент произошел в июне. При отмывке механизма прогремел взрыв, три человека погибли. Привело к трагедии нарушение правил техники безопасности. Руководитель работ - 47-летний инженер-технолог - признал свою вину. Поэтому дело решено рассмотреть в особом порядке. Это значит, что обвиняемому будет назначено минимальное наказание. Родственники погибших согласились с таким решением. Следующее судебное заседание по этому делу будет в январе.