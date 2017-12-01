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Курянка завоевала титул «Мисс Молодежь-2017»

Вчера, 14:17
Курянка завоевала титул «Мисс Молодежь-2017»
Курянка завоевала титул «Мисс Молодежь-2017». Анна Шульгина опередила почти 5 тысяч соискательниц этого титула. Всероссийский конкурс был призван выявить девушку «с самой красивой душой». В финале участницы демонстрировали умение творчески проявить себя, говорили о своих достижениях и увлечениях. Кроме того, в течение года девушки вели интернет-дневники, рассказывая о собственных социально важных акциях. Проект Шульгиной направлен на социальную адаптацию иностранных студентов и имеет говорящее название «Вместе». Представив его членам жюри и ответив на вопросы, Анна стала победительницей. В награду ей достались корона и 100 тысяч рублей.

 

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