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В Щиграх наркомана лишили водительских прав

Вчера, 08:03
В Щиграх наркомана лишили водительских прав
В Щиграх прокуратура установила, что местный житель состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «наркомания». При этом у него есть права на управление транспортными средствами, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором поставил вопрос о прекращении действия водительских прав щигровца, имеющего медицинские противопоказания к вождению автомобиля. Суд удовлетворил эти требования и обязал ответчика сдать водительское удостоверение в ГИБДД.

 

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