В Щиграх наркомана лишили водительских прав

В Щиграх прокуратура установила, что местный житель состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «наркомания». При этом у него есть права на управление транспортными средствами, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором поставил вопрос о прекращении действия водительских прав щигровца, имеющего медицинские противопоказания к вождению автомобиля. Суд удовлетворил эти требования и обязал ответчика сдать водительское удостоверение в ГИБДД.



