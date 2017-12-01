Голоса курских избирателей на президентских выборах подсчитают КОИБы

В Курск поступили комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБ-2017. В день выборов Президента России 18 марта 2018 года они будут применяться вместо традиционных ящиков для голосования на 110 избирательных участках региона. Воспользоваться новыми техническими средствами смогут организаторы выборов и избиратели Курска и Курского района. В избиркоме отметили, что в нашем регионе КОИБы используются на выборах различного уровня с 2011 года и уже доказали свою надежность. Применение аппаратов позволяет исключить ошибки при подсчете голосов и значительно сокращает время подведения итогов голосования. Всего в Курской области для голосования будут открыты 1163 избирательных участка, из них 212 - в Курске.