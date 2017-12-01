Соцстрах выдаст 600-й автомобиль пострадавшим на производстве

26 декабря Курское отделение Фонда социального страхования вручит юбилейный 600-ый автомобиль пострадавшему на производстве. Одновременно ключи от новых машин «Лада Гранта», адаптированных для управления людьми с ограниченными физическими возможностями, получат еще 13 человек. На закупку этой партии потрачено более 6,5 миллионов рублей. В ведомстве подчеркнули, что по итогам 2017 года транспортные средства получат 30 человек.