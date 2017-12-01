В России на пост главы государства впервые выдвигается незрячий россиянин
Сегодня, 12:10
На 3-м Съезде Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) президентом этой организации Александром Ревякиным выдвинут кандидатом на пост президента России на мартовских выборах – Исламов Тахир Камильевич, пишет «Цензуры.нет».
Кандидат родился в Копейске Челябинской области 21 февраля 1956 года. Он является с самого детства инвалидом первой группы по зрению с рождения. Двадцать семь лет назад с отличием окончил ДонГУ со специализацией «правоведение». Он уже 26 лет работает адвокатом, занимается общественной деятельностью, оказывает правовую помощь инвалидам по зрению. В настоящее время является вице-президентом организации.
Такая инициатива является глубоко продуманным решением, которое способно стать тем движущим звеном, с помощью которого общество, государственная власть и представители средств массовой информации смогут глубже ознакомиться с системными проблемами людей с ограниченными физическими возможностями.
Как считает руководство организации и кандидат на пост президента страны Тахир Исламов – на предстоящих выборах в следующем году его могут поддержать все инвалиды, количество которых достигает десятка миллионов, в том числе и инвалиды по зрению – 3 млн человек. Хорошей электоральной базой, которая также может поддержать эту кандидатуру, могут быть и пенсионеры, которые не понаслышке знают, что значит жить «за чертой бедности».
Кроме того, по данным Росстата, еще 1 сентября количество безработных в стране превысило 5,1% от всего занятого населения. С тех пор их число только увеличилось, потому что в ноябре в промышленности произошел обвал производства на 3,6%, что не прибавило количество занятого населения. Сам действующий президент страны Владимир Путин на днях озвучил количество бедного населения в стране, которое находится за чертой бедности – он назвал цифру в 20 млн человек.
Ранее, на 3-м Съезде Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) президент организации Александр Ревякин назвал несколько положительных факторов, которые могут помочь исправить ситуацию. И особо он уделил внимание подписанию Россией Конвенции ООН, которая регулирует деятельность государственной власти в области социальной защиты инвалидов. С выдвижением кандидата в президенты страны на предстоящих весенних выборах Ислама Каримова появляется шанс кардинально поменять ситуацию, обратив внимание всего общества на необходимость существенного изменения подходов ко многим вопросам положения инвалидов в нашей стране. Потому в стране должны внимательнее прислушиваться к требованиям и просьбам людей с ограниченными возможностями. Это включает в себя, считает кандидат от ВОС такие основные моменты: «Наше демократическое государство и Конституция позволяют мне избираться на пост Президента, а кого выбирать – это решать народу страны. Кто за него может проголосовать он ответил сам – это 40 млн пенсионеров, 13 млн инвалидов и члены их семей».Таким образом, у организации, по мнению политологов, есть хорошие шансы продемонстрировать обществу свое присутствие в политическом поле страны и поставить свои проблемные вопросы перед государством. Потому, для расширения электоральной базы надо формулировать такие вопросы: о снижении налогового гнета на работающих пенсионеров, улучшение социального, медицинского обеспечения инвалидов. Основой этого, как считают лидера организации Александр Рявкин и Тахир Исламов могут стать: развитие промышленного производства и сельского хозяйства. Таким образом, будет обеспечено реальное, а не формальное импортозамещение.