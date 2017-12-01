В Курске могут появиться памятники почтальону и мушкетерам

В мэрии Курска на заседании комиссии по установке памятников и памятных знаков рассмотрели 8 различных предложений. По информации « Городских известий », речь шла об установке памятников Почтальону перед зданием почтамта и воинам Курского мушкетерского полка, бюста генерала армии Василия Маргелова в парке Дзержинского, а также об открытии мемориальных досок в честь генерал-лейтенанта Вячеслава Панкина, доктора Василия Долженкова на доме №70 на улице Ленина, погибшего сотрудника Пограниуправления ФСБ по Курской области Сергея Широбокова, Героя Советского Союза Степана Перекальского — на здании школы №12, академика Валерия Легасова — на здании школы №5. После обсуждения и даже споров решили отложить окончательный вердикт по всем пунктам. Инициаторы установки памятников и досок должны представить на комиссию более качественные эскизы и тщательное обоснование своих идей.

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