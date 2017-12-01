Жители Железногорска не прошли проверку на бдительность

В одном из торговых центров Железногорска провели антитеррористические учения. Пакет с муляжом взрывного устройства разместили в центре зала, где за ним установили скрытое наблюдение. Отрабатывались действия персонала магазина, посетителей и сотрудников полиции при обнаружении подозрительных предметов. К сожалению, желаемого результата не последовало. Ни работники торгового центра, ни покупатели о подозрительном пакете не сообщили. Однако на место всё равно выехали полицейские, сотрудники ФСБ и МЧС. Часть людей эвакуировали, территорию оцепили и обследовали служебной собакой. Железногорцы сообщили, что знают, как вести себя в подобной ситуации, но посчитали, что реальной угрозы нет или спешили по своим делам. Полицейские призывают курян с пониманием относиться к подобным учениям и не терять бдительности, сообщать обо всех подозрительных лицах, автомобилях, предметах ручной клади.