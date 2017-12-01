Курянин погасил долги за коммуналку после ареста машины

В Курске должник погасил задолженность за услуги отопления и горячее водоснабжение в полном размере, чтобы снять арест с автотранспортного средства. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина долго не платил за коммуналку. Так образовался долг в 78 тысяч рублей. Выяснилось, что курянин официально не работает, никаких счетов у него нет, зато имеется автомобиль ВАЗ 99-й модели. Тогда приставы наложили арест на машину. Только после этого мужчина погасил свои долги, и арест с ВАЗа сняли.



