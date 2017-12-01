поиск по сайту
 

Курянин погасил долги за коммуналку после ареста машины

Сегодня, 14:59
Курянин погасил долги за коммуналку после ареста машины
В Курске должник погасил задолженность за услуги отопления и горячее водоснабжение в полном размере, чтобы снять арест с автотранспортного средства. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина долго не платил за коммуналку. Так образовался долг в 78 тысяч рублей. Выяснилось, что курянин официально не работает, никаких счетов у него нет, зато имеется автомобиль ВАЗ 99-й модели. Тогда приставы наложили арест на машину. Только после этого мужчина погасил свои долги, и арест с ВАЗа сняли.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама