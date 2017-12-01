Ремонт Дома офицеров завершат в 2018-м

В обновленном Доме офицеров откроют вторую концертную площадку и сразу ее опробуют. 28 декабря в старинном здании, которое перешло в ведение курской филармонии, устроят концерт.

Напомним, когда Минобороны отказалось от Дома офицеров, администрация Курской области решила капитально отремонтировать комплекс. Учитывая большой объем и высокую стоимость работ, восстановление объекта выполняли поэтапно. В 2013-м полностью отремонтировали кровлю, заменили чердачные перекрытия и смонтировали новые окна. В 2014-м модернизировали систему отопления. В прошлом году завершили ремонт фасада и части помещений, что позволило разместить здесь Свиридовский центр искусств. В 2017-м сделан самый большой объем работ: установили системы вентиляции и дымоудаления, электроснабжения и электроосвещения, видеонаблюдения, пожарную систему. Завершен ремонт в восьми гримерках, репетиционных залах для танцевальных коллективов, 50 комнатах для административного, обслуживающего и технического персонала, а также в фойе второго этажа с центральным входом, включая лестничные клетки.

Приобретены и установлены системы подъемных подвесных механизмов для сценического оборудования, занавес, одежда сцены, звуковая и осветительная аппаратура, системы видеопоказа и режиссерской связи для большого зрительного зала с балконом вместимостью 800 мест, и малого зала, так называемой «Романсовой гостиной», вместимостью 110 мест.

Приобретён рояль всемирно известного производителя «Steinway & Sons». Это уже 4-й такой инструмент в нашей области. В 2018 году будет завершён ремонт помещений, где расположатся оркестры, ансамбли, библиотека, репетиционные кабинеты, а также учебно-методический центр областного комитета по культуре. На эти цели из областного бюджета выделено более 100 млн рублей.



