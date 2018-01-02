В Курской области вновь прогнозируют туман и гололедицу

Спасатели в очередной раз предупреждают курян о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки в регионе прогнозируют осадки в виде дождя, мокрого снега и мороси. Ночью и утром местами возможны туман и гололедица. Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3º мороза до 2º тепла, днём - от 1º мороза до 4º тепла. Участникам дорожного движения следует быть внимательными и осторожными.



