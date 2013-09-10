Активист предложил возвести памятник «Тысячелетие Курска»

Памятник, отображающий 1000-летнюю историю Курска, предлагают установить к юбилею города. Активист Сергей Сазонов уверен: такая дата достойна монументального увековечивания. История Курска богата выдающимися людьми и историческими событиями, есть большое количество достопримечательностей. И наличие единого памятника, в котором отобразились бы все и всё, стало бы еще одной визитной карточкой города. Курянин приводит в пример памятник «Тысячелетие России», воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году. По примеру этого монумента он предлагает воздвигнуть памятник «Тысячелетие Курска».

Напомним, свои предложения к 1000-летию города, можно присылать на адрес: presskursk@mail.ru.



