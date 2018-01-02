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Курянин разбился, спасаясь из горящей квартиры

Сегодня, 17:02
Курянин разбился, спасаясь из горящей квартиры
8 января в Курске на улице Карла Маркса произошел пожар в девятиэтажном доме. Раньше это было общежитие, но позже комнаты переоборудовали в квартиры. Огонь вспыхнул в одной из них на 5 этаже. Спасателям пришлось срочно эвакуировать жителей. ЧП завершилось трагедией - насмерть разбился хозяин горящего жилища. Как пояснили в правоохранительных органах, 53-летний мужчина решил разморозить холодильник. По предварительным данным, он засунул в него электрическую плитку. Произошло замыкание. Вспыхнуло пламя. Хозяин квартиры испугался и решил срочно покинуть жилище. Мужчина выпал с пятого этажа и скончался на месте. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

 

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