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Все погибшие в ДТП под Курском - граждане Украины

Сегодня, 13:16
Все погибшие в ДТП под Курском - граждане Украины
Стали известны новые подробности утреннего ДТП в Медвенском районе на трассе М-2 "Крым". Там в кювет опрокинулся микроавтобус. Погибли 3 человека, еще 6 пострадали. Как сообщили в Курском территориальном центре медицины катастроф, все пассажиры перевернувшегося микроавтобуса являются гражданами Украины. Они ехали в Петербург. Трое пострадавших - женщина и двое мужчин- госпитализированы в Курск. Еще три человека, которых отправили в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

 

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