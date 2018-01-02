Все погибшие в ДТП под Курском - граждане Украины

Стали известны новые подробности утреннего ДТП в Медвенском районе на трассе М-2 "Крым". Там в кювет опрокинулся микроавтобус. Погибли 3 человека, еще 6 пострадали. Как сообщили в Курском территориальном центре медицины катастроф, все пассажиры перевернувшегося микроавтобуса являются гражданами Украины. Они ехали в Петербург. Трое пострадавших - женщина и двое мужчин- госпитализированы в Курск. Еще три человека, которых отправили в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.