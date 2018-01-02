Курский ученый получил президентский грант

Экспертная комиссия подвела итоги конкурса на право получения президентских грантов для господдержки молодых российских ученых – кандидатов наук. Его победителем стал младший научный сотрудник лаборатории экомониторинга Курского госуниверситета, кандидат биологических наук Николай Неведров. Его проект «Разработка моделей оптимизации экологических сервисов и функций поврежденных почв городских экосистем» вошел в число поддержанных Фондом приоритетных разработок в направлении «Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании».