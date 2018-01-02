Определился победитель хоккейного турнира «Рождественский Кубок-2018»

6 января на ледовой площадке городского физкультурно-спортивного центра «Восток» стартовал турнир по хоккею среди школьных команд Курска «Рождественский Кубок-2018». В турнире приняли участие восемь команд.

Впервые турнир состоялся в 2016-м на ледовом катке на Театральной площади. Тогда победителями турнира, как и в 2017 году, становились хоккеисты школы № 52.

Соревнования проводились по олимпийской системе (на выбывание). В финал вышли команды школ №№ 52, 17, 28 и гимназии № 25.

Сегодня на ледовой площадке по ул. Союзная, 26, состоялись решающие встречи. В матче за 3-е место встречались сборные команды школ №№ 28 и 17. В этой встрече со значительным перевесом победу одержала команда школы № 28 и заняла почётное 3-е место. 1-е место и звание лучшей школьной сборной Курска завоевала команда гимназии № 25, которая в финале со счётом 6:2 переиграла команду школы № 52.

Лучшим нападающим турнира признан игрок команды гимназии № 25 Андрей Шурукин, лучшим защитником также стал член команды 25 гимназии Никита Фетисов, а лучшим вратарем признан Алексей Беленов, играющий за команду школы № 52.