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Определился победитель хоккейного турнира «Рождественский Кубок-2018»

Сегодня, 15:54
Определился победитель хоккейного турнира «Рождественский Кубок-2018»
6 января на ледовой площадке городского физкультурно-спортивного центра «Восток» стартовал турнир по хоккею среди школьных команд Курска «Рождественский Кубок-2018». В турнире приняли участие восемь команд. 
Впервые турнир состоялся в 2016-м на ледовом катке на Театральной площади. Тогда победителями турнира, как и в 2017 году, становились хоккеисты школы № 52. 
Соревнования проводились по олимпийской системе (на выбывание). В финал вышли команды школ №№ 52, 17, 28 и гимназии № 25.
Сегодня на ледовой площадке по ул. Союзная, 26, состоялись решающие встречи. В матче за 3-е место встречались сборные  команды  школ №№ 28 и 17. В этой встрече со значительным перевесом  победу одержала команда школы № 28 и заняла почётное 3-е место. 1-е место и  звание лучшей школьной сборной Курска завоевала команда гимназии № 25, которая в финале со счётом 6:2 переиграла команду школы № 52.
Лучшим нападающим турнира признан игрок команды гимназии № 25 Андрей Шурукин, лучшим защитником также стал член команды 25 гимназии Никита Фетисов, а лучшим вратарем признан Алексей Беленов, играющий за команду школы № 52.

 

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