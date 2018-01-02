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На предприятии Железногорска обнаружили небезопасные молочные продукты

Сегодня, 11:39
На предприятии Железногорска обнаружили небезопасные молочные продукты
Сотрудники Россельхознадзора провели плановую проверку ЗАО «Железногорский вагоноремонтный завод». Предприятие имеет в том числе пекарню, где ревизоры обнаружили небезопасные молочные продукты. В четырёх пробах кефира (производитель АО «Суджанский маслодельный комбинат») выявлено несоответствие по микробиологическим показателям, что является нарушениями обязательных требований. Кроме того, на хранении находились 50 пачек (это 10 кг) творога того же производителя с истёкшим сроком годности. Продукцию сочли небезопасной и сняли с реализации. Заведующую пекарней оштрафовали.

 

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