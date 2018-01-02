поиск по сайту
 

В Курской области рыбак стал первой жертвой тонкого льда

Сегодня, 17:17
В Курской области рыбак стал первой жертвой тонкого льда
В Курской области рыбак стал первой жертвой тонкого льда. ЧП произошло в Обоянском районе на пруду в селе Пасечное. Как сообщили в МЧС, курянин, пренебрегая всеми правилами безопасности и здравым смыслом, решил порыбачить на первом тонком льду. Это обернулось трагедией. Сообщение в «Службу спасения-112» поступило от очевидцев, рыбаков, которые только подъехали к водоему. Инспекторы ГИМС установили, что толщина льда на пруду местами достигает 5-7 сантиметров, но там, где мужчина провалился воду, толщина льда не превышала 3 сантиметров, рядом имелись промоины.
Спасатели призывают курян соблюдать правила безопасности на водных объектах и не рисковать жизнью. В случае беды необходимо сразу звонить в Службу спасения по телефону «112». 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама