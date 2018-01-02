В Курской области рыбак стал первой жертвой тонкого льда. ЧП произошло в Обоянском районе на пруду в селе Пасечное. Как сообщили в МЧС, курянин, пренебрегая всеми правилами безопасности и здравым смыслом, решил порыбачить на первом тонком льду. Это обернулось трагедией. Сообщение в «Службу спасения-112» поступило от очевидцев, рыбаков, которые только подъехали к водоему. Инспекторы ГИМС установили, что толщина льда на пруду местами достигает 5-7 сантиметров, но там, где мужчина провалился воду, толщина льда не превышала 3 сантиметров, рядом имелись промоины.

Спасатели призывают курян соблюдать правила безопасности на водных объектах и не рисковать жизнью. В случае беды необходимо сразу звонить в Службу спасения по телефону «112».