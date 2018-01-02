Курское «Динамо» на выезде разгромило «Казаночку»

13 января баскетболистки курского "Динамо" в матче чемпионата России разгромили в гостях "Казаночку". Субботняя игра в Казани завершилась победой подопечных Лукаса Мондело со счетом 72:46. Самой результативной в составе курской команды стала Энджел Маккотри, которая принесла команде 17 очков. У соперниц 11 баллов заработала Дарья Левченко. Свой следующий матч Премьер-лиги "Динамо" проведет дома 20 января против одноимённой команды из Новосибирской области, а "Казаночка" днем позже сыграет на выезде с ногинским "Спартаком". 17 января бело-голубые примут в рамках Евролиги французский "Бурж".