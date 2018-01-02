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Глава Курска для борьбы с пробками предложил перенести начало рабочего дня

Сегодня, 18:02
Глава Курска для борьбы с пробками предложил перенести начало рабочего дня
Сегодня во время публичных слушаний по программе развития транспортной инфраструктуры Курска мэр Николай Овчаров озвучил идею, которая могла бы уменьшить пробки. Глава города предложил подумать о возможности переноса начала рабочего дня в некоторых организациях и учебных заведениях. По словам градоначальника, тогда часть транспортного потока могла бы наполнять улицы чуть раньше или позже традиционного часа пик. Ни особого воодушевления, ни резкой критики эта идея у участников слушаний не вызвала. Пока неизвестно, станет ли  инициатива Овчарова основанием для реальных перемен.

 

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