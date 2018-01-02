поиск по сайту
 

В Железногорске распространителей наркотиков приговорили к 7 годам тюрьмы

Сегодня, 12:48
В Железногорске распространителей наркотиков приговорили к 7 годам тюрьмы
В Железногорске к лишению свободы приговорены обвиняемые в незаконном сбыте наркотических средств. Как сообщили в УМВД, в прошлом году двое жителей другого региона приехали в Железногорск специально для преступной деятельности. Жили на съемной квартире и на протяжении месяца распространяли наркотики через «закладки». Полицейским удалось их задержать. Запрещенные вещества, уже разложенные по тайникам, изъяли и направили на экспертизу. Она показала, что содержимым пакетиков являлся синтетический наркотик, известный как «соль». Аналогичное запрещенное зелье обнаружили при обыске съемной квартиры. Изъятый размер наркотиков квалифицируется как крупный. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его фигурантам суд вынес обвинительный приговор. Каждому из них назначено наказание в виде 7-ми лет колонии общего режима. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама