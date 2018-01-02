В Железногорске распространителей наркотиков приговорили к 7 годам тюрьмы

В Железногорске к лишению свободы приговорены обвиняемые в незаконном сбыте наркотических средств. Как сообщили в УМВД, в прошлом году двое жителей другого региона приехали в Железногорск специально для преступной деятельности. Жили на съемной квартире и на протяжении месяца распространяли наркотики через «закладки». Полицейским удалось их задержать. Запрещенные вещества, уже разложенные по тайникам, изъяли и направили на экспертизу. Она показала, что содержимым пакетиков являлся синтетический наркотик, известный как «соль». Аналогичное запрещенное зелье обнаружили при обыске съемной квартиры. Изъятый размер наркотиков квалифицируется как крупный. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его фигурантам суд вынес обвинительный приговор. Каждому из них назначено наказание в виде 7-ми лет колонии общего режима.