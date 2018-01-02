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Курское "Динамо" в матче Евролиги принимает французский "Бурж"

Сегодня, 08:08
Курское
Сегодня курское "Динамо" в матче 12-го тура группового этапа женской Евролиги принимает французский "Бурж". После 11-го тура, разгромив на выезде пражский УСК, наши баскетболистки досрочно выиграли группу «А» и завоевали путевку в четвертьфинал Евролиги. «Бурж» продолжает борьбу за выход в плей-офф. Сейчас в активе француженок 6 побед, 5 поражений и 3-е место в группе за три тура до финиша. В первом круге встреча команд завершилась победой бело-голубых со счетом 76:65. Сегодня матч начнется в 19 часов в СКК.  

 

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