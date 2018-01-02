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Желе, пистолет, старинную книгу, алкоголь и шишки изъяла таможня в новогодние праздники

Сегодня, 15:48
Желе, пистолет, старинную книгу, алкоголь и шишки изъяла таможня в новогодние праздники
Курская таможня рассказала о наиболее интересных задержаниях в предновогодние дни и новогодние праздники. Так, у водителя грузовика изъяли травматический пистолет с патронами. Мужчина использует его в целях самозащиты, когда колесит по Украине, а не задекларировал оружие по незнанию. 
В Глушковском районе при осмотре ВАЗовской "девятки" в дверях обнаружили почти 300 упаковок концентрата для приготовления желе общим весом более 27 кг. Хозяйка товара - 38-летняя россиянка - призналась, что купила его на Украине и пыталась незаконно провезти в тайнике для дальнейшей реализации. Это стоило женщине не только товара, но и автомобиля, который посчитали орудием совершения правонарушения.  
В автобусе, который ехал из Молдовы, таможенники нашли среди багажа 22 бутылки различного алкоголя объемом почти 30 литров. Водитель заявил, что напитки принадлежат ему, он сам собирался их употребить в России. У гражданки Украины, направлявшейся в Киев, при таможенном досмотре обнаружили старинную церковную книгу в деревянном окладе. Ее необходимо было задекларировать, так как она относится к категории культурных ценностей. 
И самое курьезное новогоднее задержание курской таможни - новогодние игрушки. Сотрудники ведомства обнаружили 130 килограммов "лишнего товара". Это 5828 штук новогодних украшений – шишек. Сведения о них не были указаны в сопроводительных документах. Во всех случаях возбуждены дела об административном правонарушении. Постановления по этим делам вынесет суд.

 

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