Чумаковский тупик в Курске заливает водой

В Курске обеспокоенные жители улицы Чумаковская и Чумаковский тупик бьют тревогу. Возле их домов в разгар зимы и морозов образовался потоп. Вода течет по улице уже два дня. Местные жители не могут добиться, чтобы аварийные службы ликвидировали течь. Поэтому куряне обратились в отделение ОНФ. «Фронтовики» выехали на место, увидели поток и связались с администрацией Курска. Активисты сообщили, что первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов пообещал проконтролировать устранение протечки. В мэрии Курска оказались не в курсе событий, так как жильцам затопленных улиц, по их словам, так и не удалось дозвониться до городских коммунальщиков.