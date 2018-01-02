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Чумаковский тупик в Курске заливает водой

Сегодня, 16:02
Чумаковский тупик в Курске заливает водой
В Курске обеспокоенные жители улицы Чумаковская и Чумаковский тупик бьют тревогу. Возле их домов в разгар зимы и морозов образовался потоп. Вода течет по улице уже два дня. Местные жители не могут добиться, чтобы аварийные службы ликвидировали течь. Поэтому куряне обратились в отделение ОНФ. «Фронтовики» выехали на место, увидели поток и связались с администрацией Курска. Активисты сообщили, что первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов пообещал проконтролировать устранение протечки. В мэрии Курска оказались не в курсе событий, так как жильцам затопленных улиц, по их словам, так и не удалось дозвониться до городских коммунальщиков.

 

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