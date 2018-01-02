135 сотрудников ЕРКЦ получили зарплату спустя два года

135 работникам ЕРКЦ Курска спустя два года после ликвидации предприятия выплатили долги по зарплате. Произошло это после вмешательства прокуратуры. Напомним, распоряжение о добровольной ликвидации «Единого расчетно-кассового центра», учредителем которого выступала администрация города, было принято в мэрии 30 октября 2015 года. По данным прокуратуры, 135 работников ЕРКЦ уволили без выходного пособия. Общая сумма задолженности составила 5 миллионов рублей. Два года люди добивались от бывшего работодателя расчета. И сегодня в прокуратуре заявили, что долги по зарплате полностью погашены. В ведомстве отметили, что сейчас расследуется уголовное дело по статье "невыплата заработной платы".