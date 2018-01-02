В Курске суд вынес приговор киллеру

В Ленинском районном суде Курска вынесен приговор одному из исполнителей заказного убийства мужчины, совершенного более 2-х лет назад. Ранее мы рассказывали об этом громком деле. В 2015 году курянин обратился к знакомому с просьбой помочь в передаче взятки должностным лицам за прекращение уголовного преследования супруги. Злоумышленник взял деньги, но помогать не стал. Не желая их возвращать, он вошел в сговор с братом и нанял двух киллеров, которые убили мужчину. Впоследствии всех фигурантов дела задержали. Расследование в отношении братьев и второго исполнителя завершено и будет рассматриваться в областном суде. Первым на скамье подсудимых оказался один из исполнителей убийства, который решился на досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд приговорил киллера к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии особого режима - сообщили в СК.