Воронежец наврал курским поисковикам о спасении из рабства
Сегодня, 08:07
Воронежец наврал курским поисковикам о спасении из рабства. Разоблачили пенсионера журналисты ГТРК «Воронеж». Они выяснили, что на самом деле Анатолий Крышан, которого подобрали курские волонтеры, ушёл из дома около 20 лет назад и теперь скитается по стране. Ранее мы рассказывали, поисковики отряда «Лиза Алерт Курск» нашли в Солнцевском районе замерзшего мужчину. Тот поведал им историю о том, что его похитили в рабство цыгане и заставили работать на стройке в Москве. Он спасся и два месяца шел пешком домой, в город Калач Воронежской области. Курские волонтеры отправили мужчину в больницу, а после купили билет до дома. Однако супруга воронежского пенсионера встрече была не рада. Она заявила, что мужчина бросил её 20 лет назад, дети выросли без отца и принимать его обратно никто не желает. В итоге пенсионер продолжил скитаться по стране. Он на маршрутке отправился к знакомым в Павловск.