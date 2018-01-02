В Курскэнерго прошел первый в этом году День охраны труда

В подразделениях и районах электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел первый в 2018 году День охраны труда (ДОТ).





Комиссия, в которую вошли руководители и специалисты исполнительного аппарата, управления производственной безопасности и производственного контроля, технического блока, службы механизации и транспорта, проверила устранение недостатков, выявленных при проведении ДОТ в декабре прошлого года. Проведена проверка знаний оперативным и оперативно-ремонтным персоналом правил и особенностей эксплуатации электросетевого оборудования в осенне-зимний период, отработаны схемы подключения резервных источников питания на социально значимых объектах.





Энергетики отработали навыки оказания экстренной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. Персонал службы механизации и транспорта прошел дополнительный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима в связи с резкими изменениями погоды и возникшей при этом гололедицей на дорогах.





По итогам январского Дня охраны труда намечено около 200 мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных навыков работников, повышение уровня безопасной эксплуатации электрооборудования.





Дни охраны труда проводятся во всех филиалах МРСК Центра ежемесячно с целью предупреждения производственного травматизма, повышения трудовой дисциплины и культуры производства.