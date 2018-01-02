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С начала года в Курской области выдали более 300 электронных больничных

Сегодня, 08:33
С начала года в Курской области выдали более 300 электронных больничных
Новый год начался для лечебных учреждений Курской области с активизации работы с  электронным листком нетрудоспособности. Если за шесть месяцев 2017-го их выдали 1200, то за неполный январь их количество достигло 350. Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, электронный больничный получил «прописку» во многих крупных организациях региона и в 70% медучреждений. 1000-й курский больничный был выдан Черемисиновской ЦРБ, а 1500-й – Горшеченской. Данный факт говорит о значительном опережении  планов, намеченных в Дорожной карте по внедрению технологии электронного листка нетрудоспособности. Сегодня основные поставщики программного обеспечения уже перестроились на ведение бухгалтерии с учетом электронного больничного. Закончился первый этап доработки региональной медицинской информационной системы (МИС), второй завершится в первой половине 2018 г.
В региональном отделении Фонда социального страхования и в Комитете здравоохранения Курской области рассчитывают, что уже в ближайшее время электронный больничный станет привычным для всех документом, который позволит облегчить жизнь всем участникам процесса: пациенту, врачу и работодателю. 

 

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