С начала года в Курской области выдали более 300 электронных больничных

Новый год начался для лечебных учреждений Курской области с активизации работы с электронным листком нетрудоспособности. Если за шесть месяцев 2017-го их выдали 1200, то за неполный январь их количество достигло 350. Как сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования, электронный больничный получил «прописку» во многих крупных организациях региона и в 70% медучреждений. 1000-й курский больничный был выдан Черемисиновской ЦРБ, а 1500-й – Горшеченской. Данный факт говорит о значительном опережении планов, намеченных в Дорожной карте по внедрению технологии электронного листка нетрудоспособности. Сегодня основные поставщики программного обеспечения уже перестроились на ведение бухгалтерии с учетом электронного больничного. Закончился первый этап доработки региональной медицинской информационной системы (МИС), второй завершится в первой половине 2018 г.

В региональном отделении Фонда социального страхования и в Комитете здравоохранения Курской области рассчитывают, что уже в ближайшее время электронный больничный станет привычным для всех документом, который позволит облегчить жизнь всем участникам процесса: пациенту, врачу и работодателю.



