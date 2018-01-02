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Пять баскетболисток из Курска вызвали в сборную

Сегодня, 10:51
Пять баскетболисток из Курска вызвали в сборную
Тренерский штаб женской сборной России назвал список из 15 баскетболисток, вызванных для подготовки к двум отборочным матчам чемпионата Европы-2019. Треть из них - игроки курского «Динамо». Это – защитницы Наталья Жедик и Ксения Левченко, форвард Анастасия Логунова, центровые Мария Вадеева и Татьяна Видмер.
Кроме них, в национальную команду привлечены защитницы Елена Беглова, Евгения Белякова и Виктория Завьялова (все – УГМК Екатеринбург), форварды Анна Лешковцева (МБА Москва), Раиса Мусина и Татьяна Петрушина (обе — УГМК), Мария Черепанова («Надежда» Оренбург), центровые Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга и Ксения Тихоненко (обе — «Надежда»).
Встречи квалификации к Евробаскету-2019 пройдут 10 февраля — с Венгрией в гостях — и 14 февраля — с Албанией в Перми.
Напомним, российской сборной продолжает руководить Олаф Ланге, на днях покинувший пост главного тренера УГМК (Екатеринбург). Под его началом наши девушки в ноябре 2017 года девушки переиграли на выезде Албанию и дома Литву. После двух стартовых туров по две победы в активе нашей и венгерской сборных. Каждая из команд проведет по 6 матчей, а завершится отборочный турнир чемпионата Европы во второй половине ноября. На Евробаскет-2019 отправятся 8 победителей групп, а также 6 из 8 лучших команд среди занявших вторые места.

 

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