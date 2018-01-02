«Курскую антоновку» вручат 3 февраля

Оргкомитет и жюри областного конкурса общественного признания «Человек года» — «Курская антоновка» определились практически со всеми лауреатами. Названо место и время проведения торжественной церемонии награждения победителей. Оно пройдет в филармонии 3 февраля. Начало в 12.00. Статуэтки в форме Курской антоновки получат люди разных профессий в полутора десятках номинаций: «Доблесть и слава», «Мудрость и опыт», «Творчество», «Новое имя», «Преодоление», «Общественная деятельность», «Династия», «С заботой о будущем» и других.

Напомним, куряне выбирают лучших людей соловьиного края с 2000 года.



