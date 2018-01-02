Энергетики МРСК Центра в 2017 году провели более трех тысяч занятий по электробезопасности для детей и подростков

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2017 году. Энергетики проводят ее системно, в активном сотрудничестве с региональными и местными властями и профильными ведомствами.

Одной из важных составляющих профилактической работы являются занятия по электробезопасности для детей и подростков, которые проходили на протяжении года во всех филиалах компании (работает в 11 субъектах Центрального федерального округа). Всего энергетики организовали более трех тысяч таких занятий. Они проводились в образовательных и детских дошкольных учреждениях, а во время летних каникул — в оздоровительных лагерях. При этом, перед каникулами, в период которых дети зачастую проводят много времени без присмотра взрослых, профилактическая работа в школах и детских садах усиливалась.

Энергетики рассказывали участникам уроков об основных правилах электробезопасности на улице и в быту, разъясняли им значение предупреждающих знаков, демонстрировали правила оказания первой помощь пострадавшему от воздействия электрического тока, знакомили с объектами электрических сетей. Для закрепления материала они демонстрировали ребятам тематические видеоролики, раздавали специально изготовленные плакаты, буклеты, книги стихов по электробезопасности. В общей сложности в занятиях приняли участие порядка 90 тысяч детей и подростков.

Специальные тематические занятия проводились для педагогов. Специалисты МРСК Центра разъясняли им, почему важно доносить до детей и их родителей правила электробезопасности, формировать у них культуру безопасного обращения с электричеством.

Активно использовались и нестандартные форматы информирования. По улицам Курска в мае курсировал троллейбус с размещенными на бортах картинками и слоганами, посвященными профилактике детского электротравматизма. Организатором акции выступил курский филиал МРСК Центра. А молодые специалисты филиала «Тверьэнерго» в рамках ежегодного фестиваля волон¬терства «Площадь добра» организова¬ли в городском саду Твери большую интерактивную площадку, где проводились уроки по электробезопасности и транс¬лировались разработанные МРСК Центра тематические мультфильмы. Кроме того, вместе с посетителями детьми и их родителями, они создали большую аппликацию района электрических сетей, наглядно демонстрирующую, как электроэнергия поступает в дома потребителей.

В филиале «Смоленскэнерго» в мае и сентябре были проведены тематический конкурс кроссвордов для учащихся 5-10 классов и видеоконкурс среди детей от 3 до 14 лет по чтению стихов из изданной МРСК Центра книги «Путешествие в Энерголандию». Их участники получили от энергетиков памятные подарки. Брянский филиал компании организовал региональный школьный конкурс по созданию мультфильмов на тему электробезопасности.

Масштабная работа проводилась в период летних каникул. Так, одним из наиболее ярких проектов филиала «Ярэнерго» стала серия акций «Территория безопасности», организованная совместно с региональным управлением МЧС и другими силовыми ведомствами. В ходе увлекательных маршрутных игр, которые прошли в семи детских оздоровительных лагерях Ярославской области, энергетики рассказывали детям о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов. Аналогичные мероприятия были проведены в брянском, курском, костромском и ряде других филиалов МРСК Центра.

А сотрудники «Белгородэнерго» в минувшем году презентовали новую книгу по профилактике электротравматизма «Азбука электробезопасности». Она распространялась на тематических занятиях, которые прошли летом в школьных и детских оздо-ровительных лагерях региона. Отметим, что проект «Азбука электробезопасности» стал победителем третьего Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017» в номинации «Безопасная энергия», итоги которого были подведены минувшей осенью.



