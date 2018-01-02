поиск по сайту
 

Курян призвали остерегаться сосулек

Сегодня, 16:55
Курян призвали остерегаться сосулек
Над курянами нависла угроза в виде сосулек. В мэрии горожанам рекомендуют держаться подальше от стен домов, не парковаться вблизи зданий, где образовались сосульки. Обращения по поводу сосулек уже неоднократно поступали в адрес коммунальщиков. Администрация Курска призывает управляющие компании, ТСЖ и ЖСК удалить наледь и снег с крыш многоквартирных домов. Мэрия Курска решила показать пример, и сегодня со здания администрации сбивали сосульки, убирали с крыши снег. Напомним, люди, пострадавшие от падения сосулек, имеют право на возмещение вреда. При повреждении автомобиля надо вызвать сотрудников ГИБДД и составить соответствующий акт. Нужно найти собственников здания, с крыши которого упали ледяные глыбы, или представителей организации, которая его арендует. Составленный акт будет служить подтверждением причинённого вреда. На крышах жилых домов сосульки должны убирать управляющие компании. Они же несут ответственность за все травмы, полученные прохожими.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама