Курян призвали остерегаться сосулек

Над курянами нависла угроза в виде сосулек. В мэрии горожанам рекомендуют держаться подальше от стен домов, не парковаться вблизи зданий, где образовались сосульки. Обращения по поводу сосулек уже неоднократно поступали в адрес коммунальщиков. Администрация Курска призывает управляющие компании, ТСЖ и ЖСК удалить наледь и снег с крыш многоквартирных домов. Мэрия Курска решила показать пример, и сегодня со здания администрации сбивали сосульки, убирали с крыши снег. Напомним, люди, пострадавшие от падения сосулек, имеют право на возмещение вреда. При повреждении автомобиля надо вызвать сотрудников ГИБДД и составить соответствующий акт. Нужно найти собственников здания, с крыши которого упали ледяные глыбы, или представителей организации, которая его арендует. Составленный акт будет служить подтверждением причинённого вреда. На крышах жилых домов сосульки должны убирать управляющие компании. Они же несут ответственность за все травмы, полученные прохожими.