"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем вторую части передачи о группе !!! (Chk Chk Chk)

Плей – лист

1. Break in Case of Anything ('2007 - Myth Takes)

2. Things Get Hard ('2017 - Shake The Shudder)

3. One Girl , One Boy ('2013 - THR!!!ER)

4. Anybody's Guess ('2017 - Shake The Shudder (Japan Bonus))

5. AM,FM ('2010 - Strange Weather, Isn't It)

6. Except Death ('2013 - THR!!!ER)

7. The Hammer ('2010 - Strange Weather, Isn't It)

8. Careful ('2013 - THR!!!ER)

9. Throttle Service ('2017 - Shake The Shudder)

10. Even Judas Gave Jesus A Kiss ('2010 - Strange Weather, Isn't It)

11. Our Love (U Can Get)('2017 - Shake The Shudder)

12. Get That Rhythm Right ('2013 - THR!!!ER)

13. Dancing Is The Best Revenge ('2017 - Shake The Shudder)

14. Slyd ('2013 - THR!!!ER)

15. R Rated Pictures ('2017 - Shake The Shudder)

16. Heart of Hearts ('2007 - Myth Takes)

17. Five Companies ('2017 - Shake The Shudder)

18. Bam City ('2015 - As If)

19. Californiyeah ('2013 - THR!!!ER)

20. What R U Up 2Day ('2017 - Shake The Shudder)

21. Charlotte All The Time ('2017 - Shake The Shut Up (EP))

22. Jump Back ('2010 - Strange Weather, Isn't It)

23. Throw Yourself In The River ('2017 - Shake The Shudder)

24. The Long Walk ('2017 - Shake The Shut Up (EP))

25. Freedom! (2015 - As If)

26. Imaginary Interviews ('2017 - Shake The Shudder)

27. Kim, Thurston and Me ('2017 - Shake The Shut Up (EP))

28. The One 2 ('2017 - Shake The Shudder)

29. I Feel So Free (Citation Needed) ('2015 - As If)

30. NRGQ ('2017 - Shake The Shudder)

31. Every Little Bit Counts ('2015 - As If)