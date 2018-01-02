К 2035 году в Курске построят 22 новые дороги

К 2035 году население Курска, по расчётам специалистов, превысит 500 тысяч человек. Уже сегодня на тысячу жителей приходится 360 автомобилей при нормативе 350. Соответственно, через несколько лет в городе будет около 180 тысяч автомобилей. Поэтому развитие транспортной сети становится всё более необходимым. Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие 17 лет обсудили сегодня депутаты горсобрания. Согласно документу, в Курске построят 22 новые дороги, 10 реконстуируют. Подробности рассказал мэр Курска Николай Овчаров.

Николай Овчаров: "У нас уже есть проекты - реконструкция улицы Бойцов 9 дивизии, строительство дороги по проспекту Надежды Плевицкой, по проспекту Дружбы с выходом на объездную, на Сумскую. Сегодня передана железнодорожная ветка, которая шла к воинским частям. Мы обращались в Министерство обороны, поскольку она сегодня была не востребована, поэтому её нам передали. И мы планируем, что введём ещё дополнительный участок дороги въезда в город на улицу Карла Маркса со стороны улицы Дубровинского. Сегодня идёт работа по проектированию, в районе объездной выделяются земельные участки для многодетных семей, называется Соловьиный микрорайон. Так вот с объездной, через учхоз, где Роща невест, выход на проспект тоже будет. Потом с поворота на Искру с выходом опять же на объездную тоже предусматривается. И Литовская тоже в проекте. И, кстати, уже есть проект, он стоит более 240 миллионов рублей, где участок от "Урожайного" до Прогонной. Как раз русло реки должны взять в бетонный кожух для того, чтобы потом по ней проложить дорогу. Ту, что от "Урожайного" идёт две полосы в каждом направлении, так она должна пройти до улицы Кожевенной. В этом году будем заниматься проспектом Ленинского комсомола, полностью его обновим. Это порядка 80 миллионов рублей. Реконструкция улиц Малых, ВЧК, Карла Маркса до границы с городом. На Бойцов 9 дивизии мы сейчас ведём расселение. Закончим расселение, приступим к сносу этих бараков и к строительству и реконструкции этой дороги. Тоже будет дорога - две полосы в каждом направлении. Конечно, необходим и дополнительный подвижной состав. Поэтому будет трамваи обновлять, троллейбусы. Но больше упор будем делать на троллейбусы".

Уже в 2018 власти намерены провести паспортизацию дорог. Для этого приобретут машину, которая и будет проводить необходимые замеры.