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В Курской области развернули большегруз с импортными семенами

Сегодня, 17:13
В Курской области развернули большегруз с импортными семенами
На границе в Курской области развернули большегруз с импортными семенами. Как пояснили в Россельхознадзоре, более 11 тонн семян подсолнечника следовали из Румынии в Москву. Причина возврата - несоответствие сведений о происхождении товара в сертификате с информацией на этикетке. На упаковке продукции указывалась страной происхождения семян Болгария. А это нарушение действующего законодательства в области карантина растений. 

 

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