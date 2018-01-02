В Курской области развернули большегруз с импортными семенами
Сегодня, 17:13
На границе в Курской области развернули большегруз с импортными семенами. Как пояснили в Россельхознадзоре, более 11 тонн семян подсолнечника следовали из Румынии в Москву. Причина возврата - несоответствие сведений о происхождении товара в сертификате с информацией на этикетке. На упаковке продукции указывалась страной происхождения семян Болгария. А это нарушение действующего законодательства в области карантина растений.