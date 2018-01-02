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В обоянской школе из-за холода дети занимаются в верхней одежде

Сегодня, 08:14
В обоянской школе из-за холода дети занимаются в верхней одежде
В Обояни ученики школы №1 замерзают в классах. В 10 кабинетах температура ниже нормы - от 14 до 17 градусов. Как сообщили «фронтовики», дети (их здесь, к слову, около 600) вынуждены заниматься в верхней одежде. Проблема – работа школьной системы отопления и плохая теплоизоляция кровли. Активисты побывали на месте и провели переговоры с руководством Обоянского района и ресурсной организации. Результатом стало обследование системы отопления школы, его уже провели. Ресурсная организация подготовит проект работ и устранит нарушения в подаче тепла. Представители районной администрации также согласились с необходимостью ремонта крыши.

 

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