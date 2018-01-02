Курские спасатели стали донорами

Курские спасатели приняли участие в донорской акции. Ее провела областная клиническая станция переливания крови. Порядка 30 человек сдали кровь для курян, которые находятся на лечении в медучреждениях области. Каждому потенциальному донору предъявляются несколько требований: не допускаются лица, у которых есть хронические заболевания, за сутки нельзя применять антибиотики, анальгетики, аспириносодержащие и другие препараты. По словам специалистов, от регулярного донорства существует реальная польза для организма: снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно же, это моральное удовлетворение, ощущение, что оказал кому-то помощь.



