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Курские спасатели стали донорами

Сегодня, 08:10
Курские спасатели стали донорами
Курские спасатели приняли участие в донорской акции. Ее провела областная клиническая станция переливания крови. Порядка 30 человек сдали кровь для курян, которые находятся на лечении в медучреждениях области. Каждому потенциальному донору предъявляются несколько требований: не допускаются лица, у которых есть хронические заболевания, за сутки нельзя применять антибиотики, анальгетики, аспириносодержащие и другие препараты. По словам специалистов, от регулярного донорства существует реальная польза для организма: снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно же, это моральное удовлетворение, ощущение, что оказал кому-то помощь.

 

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