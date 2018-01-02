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Курская семья едва не замерзла, застряв на ночь в снежном поле

Вчера, 11:56
Курская семья едва не замерзла, застряв на ночь в снежном поле
В Пристенском районе полицейские спасли семью с детьми, застрявшую ночью в снежном поле. Как рассказали в УМВД, семья с двумя маленькими детьми возвращалась из гостей. Глава семейства решил срезать путь, съехав с основной дороги на проселочную. Через несколько сотен метров машина попала в снежный плен. Попытки вновь завести транспорт оказались неудачными. Мобильник разрядился, единственный звонок, который они успели совершить, в полицию. Назвать свое местоположение не смогли из-за начавшейся метели. Участковые, поднятые в 3 часа ночи по тревоге, объездили несколько километров возможного маршрута семьи. К 5 утра поиски увенчались успехом. В метель участковые разглядели заснеженную машину, на заднем сидении которой взрослые грели детей. Взрослых и малышек пересадили в служебный автомобиль и доставили в больницу. Их осмотрели врачи и констатировали, что вовремя удалось избежать переохлаждения. Полицейских, которые не допустили жертв, представили к поощрению.

 

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