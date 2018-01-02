На улице Льгова неизвестные избили мужчину и бросили умирать

Во Льгове возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Как сообщает СК, в ночь с 20 на 21 января неустановленные лица на улице Садовая избили 56-летнего местного жителя. Утром 21 января потерпевшего обнаружили прохожие. Мужчина был еще жив. Его доставили в районную больницу, где вечером того же дня он скончался. Причиной смерти потерпевшего стала тупая сочетанная травма тела.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и виновных лиц.

Следствие обращается к гражданам, являющимся очевидцами преступления, а также обладающих интересующей информацией, сообщить в Курчатовский межрайонный следственный отдел по телефонам: (8-471-31) 2-37-97, (8-471-40) 2-01-98.



