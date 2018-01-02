поиск по сайту
 

На улице Льгова неизвестные избили мужчину и бросили умирать

Вчера, 13:58
На улице Льгова неизвестные избили мужчину и бросили умирать
Во Льгове возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Как сообщает СК, в ночь с 20 на 21 января неустановленные лица на улице Садовая избили 56-летнего местного жителя. Утром 21 января потерпевшего обнаружили прохожие. Мужчина был еще жив. Его доставили в районную больницу, где вечером того же дня он скончался. Причиной смерти потерпевшего стала тупая сочетанная травма тела. 
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и виновных лиц.
Следствие обращается к гражданам, являющимся очевидцами преступления, а также обладающих интересующей информацией, сообщить в Курчатовский межрайонный следственный отдел по телефонам: (8-471-31) 2-37-97, (8-471-40) 2-01-98.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама