Сегодня Николай Овчаров в прямом эфире телеканала ТАКТ

Где администрация Курска собирается взять 11 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог? Почему город отказывается от моковских земель и выводит их из муниципальной собственности? Когда будет наведен порядок в теплосетевом хозяйстве, которым заведует монополист «Квадра». Острые вопросы и честные комментарии в прямом эфире. Гость программы «Диалоги с мэрией» – Николай Овчаров. Начало разговора сегодня в 18-15 на телеканале «Такт».



