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Сегодня Николай Овчаров в прямом эфире телеканала ТАКТ

Сегодня, 08:00
Сегодня Николай Овчаров в прямом эфире телеканала ТАКТ
Где администрация Курска собирается взять 11 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог? Почему город отказывается от моковских земель и выводит их из муниципальной собственности? Когда будет наведен порядок в теплосетевом хозяйстве, которым заведует монополист «Квадра». Острые вопросы и честные комментарии в прямом эфире. Гость программы «Диалоги с мэрией» – Николай Овчаров. Начало разговора сегодня в 18-15 на телеканале «Такт». 

 

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